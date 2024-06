Onde assistir a ABC x Floresta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Clubes se enfrentam neste domingo pela sétima rodada do campeonato; confira mais detalhes

ABC e Floresta entram em campo neste domingo (2), às 19h (horário de Brasília), em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série C 2024. O jogo acontece no Frasqueirão e terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do Nosso Futebol+, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

14º colocado com cinco pontos, o ABC vai engrenando na Série C depois de começar com três derrotas. Para seguir nessa toada, o time vai em busca de mais três pontos, mas precisará quebrar um tabu: são quase quatro meses sem vencer atuando em seus domínios. A última vitória no Frasqueirão aconteceu no dia 7 de fevereiro.

Lanterna do campeonato sem nenhum ponto somado depois de seis rodadas, o Floresta tenta iniciar sua reação fora de casa. Em busca de subir na tabela, o time mira somar seus primeiros pontos na competição para sair desta situação para lá de incômoda.

