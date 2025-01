Onde assistir a Coritiba x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paranaense 2025

Equipes se enfrentam nesta sábado (25), pela quinta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Coritiba e Athletico-PR fazem clássico neste sábado (25), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, pela quinta rodada do Campeonato Paranaense 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record (PR), na TV aberta, e da Rede Furacão e da TV Coxa Prime, no streaming. (confira a programação completa).

Na sexta posição, o Coritiba soma 6 pontos. Com duas vitórias e duas derrotas até o momento, o Coxa terá o apoio de sua torcida no clássico.

Do outro lado, o Athletico-PR empatou o jogo passado e caiu para o quarto lugar, com 7 pontos. Com uma equipe reformulada, o Furacão busca o triunfo no dérbi.