Onde assistir a Uzbequistão x Espanha ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Olimpíadas de Paris

Pela primeira vez na história, equipes duelam nesta quarta-feira (24), no Parc des Princes, pelos Jogos Olímpicos 2024; saiba como acompanhar

Uzbequistão e Espanha se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 10h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, pela primiera rodada do Grupo C de futebol masculino das Olímpiadas de Paris 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 3, na TV fechada, e do Globoplay, no streaming (veja a programação completa).

Para a Espanha, a conquista em Paris representaria um feito épico: enfileirar o título mundial feminino, a Eurocopa masculina e a medalha de ouro olímpica com a equipe sub-23. O técnico Santi Denia convocou uma seleção recheada de jovens talentos, como Pau Cubarsí e Fermín López, promessas da base do Barcelona, além de jogadores experientes como Samu Morodion, Alberto Moleiro e Cristhian Mosquera. La Roja ostenta a marca de um ouro olímpico, conquistado em casa em Barcelona 1992, e busca apagar a prata amarga de Tóquio 2020, quando perdeu para o Brasil na final.

Do outro lado, o Uzbequistão se prepara para fazer história. Esta será a primeira participação do país no torneio masculino de futebol dos Jogos Olímpicos. A vaga foi conquistada com o vice-campeonato na Copa Asiática Sub-23 da AFC. Cientes da diferença de tradição e experiência em relação aos espanhóis, sonham em surpreender e conquistar um resultado positivo logo na estreia.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aquio canal da GOAL sobre mercado da bola!