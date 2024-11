Onde assistir a Santos x RB Bragantino ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Copa Paulista feminina 2024

Massa Bruta conquistou vantagem de 4 a 1 no jogo de ida; veja como acompanhar e outros detalhes

O Santos recebe o RB Bragantino na manhã deste domingo (10), às 10h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de volta da final da Copa Paulista feminina. A partida será transmitida pelo Futebol Paulista, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Após uma derrota por 4 a 1 no jogo de ida da final da Copa Paulista Feminina, o Santos chega à partida de volta com uma tarefa difícil: reverter uma desvantagem de três gols contra o Red Bull Bragantino. No confronto em Bragança Laura Valverde anotou o único gol santista. Agora, jogando em casa, a equipe comandada por Caio Couto precisará de um desempenho impecável para garantir o título e conquistar o bicampeonato da Copa Paulista. O jogo terá entrada gratuída.

Do lado do Red Bull Bragantino, a equipe comandada por Humberto Simão tem tudo para comemorar seu primeiro título da competição. A vitória convincente no jogo de ida, com direito a um hat-trick de Thayslane e outro gol de Rhay Coutinho, deu ao Massa Bruta uma excelente vantagem na disputa: 3 gols. Com a vantagem do empate ou até mesmo uma derrota por até dois gols de diferença, a equipe, que busca título inédito, terá o desafio de administrar o resultado e segurar a vantagem na casa das adversárias.