Onde assistir a Náutico x Petrolina ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Pernambucano 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (11), nos Aflitos, pela primera rodada do estadual; veja os detalhes e como acompanhar

Náutico e Petrolina se enfrentam neste sábado (11), às 16h30 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Recife, pela rodada de estreia do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, para todo o estado, e do Canal GOAT, no YouTube (confira a programação completa).

Atual vice-campeão da competição, o Timbu busca começar a temporada com o pé direito e mostrar desde cedo sua força no torneio estadual. Sob o comando do técnico Marquinhos Santos, a equipe chega com preparo físico e a ausência de lesões no elenco. Jogando em casa, o retrospecto é amplamente favorável: 12 vitórias e apenas um empate contra o Petrolina nos Aflitos. Com um elenco bem estruturado e foco na estreia, o Náutico busca dar confiança à torcida e engatar um início promissor no estadual.

Do outro lado, o Petrolina estreia com novos ares em 2025, apostando na reformulação para superar os desafios do Campeonato Pernambucano. Sob a liderança do jovem técnico português Rui Sacramento, em sua primeira experiência no futebol brasileiro, a Fera Sertaneja renovou boa parte do elenco, com 24 contratações que prometem trazer mais competitividade. Após terminar na oitava posição em 2024, escapando da zona de rebaixamento, o clube busca alçar voos maiores nesta temporada. Apesar do histórico desfavorável diante do Náutico, o Petrolina chega determinado a surpreender, contando com as mudanças Sacramento e as caras novas para iniciar a competição com um resultado positivo.