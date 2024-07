Onde assistir a Náutico x Confiança ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (1º), nos Aflitos, pela terceira divisão do Campeonato Brasileiro; confira a transmissão e mais detalhes

Náutico e Confiança duelam na noite desta segunda-feira (1º), a partir das 20h (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Recife, pela 11ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol+, no pay-per-view. (veja a programação completa).

O Náutico vive um momento turbulento na competição. A equipe ocupa a 14ª colocação na tabela, com apenas nove pontos conquistados, e amarga um jejum de quatro jogos sem vencer. No último confronto, a equipe empatou em 2 a 2 com o Aparecidense, em Goiânia.

Do outro lado, a situação do Confiança é ainda mais delicada. O time sergipano se encontra na 16ª colocação, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, e vem de três derrotas consecutivas na Série C. A última delas foi um duro revés por 1 a 0 para o CSA, em casa.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!