Onde assistir a Grêmio x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-17

Equipes sub-17 vão a campo nesta terça-feira (06), no Airton Ferreira da Silva, pela sexta rodada do Brasileirão da categoria; confira

Grêmio e Santos se enfrentam nesta terça-feira (06), às 15h (de Brasília), no Estádio Airton Ferreira da Silva, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, pela sexta rodada do Brasileirão sub-17. A partida não teve transmissão ao vivo confirmada (veja a programação completa).

O Grêmio entra em campo contra o Santos ocupando a 3ª posição no Grupo A, com 10 pontos. A equipe de Porto Alegre vem de uma sequência positiva, com três vitórias consecutivas após uma derrota na estreia e um empate em seguida.

Do outro lado, liderando a chave com 12 pontos, o Santos tem demonstrado um desempenho sólido até aqui, com quatro vitórias e uma derrota na competição.

