Onde assistir a França x Estados Unidos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Olimpíadas de Paris

Seleções masculinas estreiam nos Jogos Olímpicos nesta quarta-feira (24) no Estádio Velódrome; veja como assistir

França e Estados Unidos vão a campo nesta quarta-feira (24), às 16h (de Brasília), no Stade Velódrome, casa do Olympique de Marselha, pela primiera rodada do Grupo A de futebol masculino das Olímpiadas de Paris 2024. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube (veja a programação completa).

Em busca do bicampeonato e da terceira medalha no geral, a França chega confiante para a competição. Comandada pelo ídolo Thierry Henry, que assumiu o comando técnico da equipe em 2023, os Bleus ostentam um retrospecto positivo nos últimos tempos, com quatro vitórias e dois empates desde a última Olimpíada, em Tóquio 2020. Apesar da ausência de craques como Griezmann e Mbappé, que não foram liberados por seus clubes para a disputa olímpica, a seleção francesa conta com nomes experientes como o atacante Alexandre Lacazette (Lyon) e o meia-atacante Michael Olise (Bayern de Munique), além da jovem promessa Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), que compõe a dupla de ataque titular.

Do outro lado, os Estados Unidos sonham em fazer história e conquistar sua primeira medalha de ouro no futebol masculino. A equipe, que se classificou para Paris após vencer o Torneio Pré-Olímpico da Concacaf Sub-20 em 2022, conta com um elenco jovem e promissor, liderado pelo meia-atacante Paxten Aaronson, que atua no Utrecht, da Holanda, além do lateral-esquerdo Walker Zimmerman, do Nashville.

