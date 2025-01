Onde assistir a Fortaleza x Ituano ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (11), pela terceira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Ituano se enfrentam neste sábado (11), às 16h30 (de Brasília), no estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, pela terceira rodada do grupo 25 da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Youtube da FPF, na internet (confira a programação completa).

As equipes entram em campo disputando a liderança do grupo. Com 4 pontos, o Fortaleza joga por um empate para encerrar a fase na primeira colocação, enquanto o Ituano (4 pontos) precisa ganhar para ultrapassar o rival.