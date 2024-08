Onde assistir a Egito x Paraguai ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Olimpíadas de Paris 2024

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (02), em Marselha, para decidir a vaga nas semifinais da modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris; confira

O Egito enfrenta o Paraguai na tarde desta sexta-feira (31), às 14h (de Brasília), no Orange Velodrome, em Marselha, pelas quartas de final do futebol masculino nas Olimpíadas de Paris 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV+, no streaming. (veja a programação completa aqui).

Na fase de grupos, o Egito mostrou sua força e liderança ao garantir a primeira colocação em um grupo que contava com Espanha, República Dominicana e Uzbequistão. Com sete pontos conquistados através de duas vitórias e um empate, os egípcios se destacaram. Na última rodada, os egípcios venceram a Espanha por 2 a 1, assegurando a liderança do grupo e a invencibilidade da equipe africana, com dois gols de Ibrahim Adel.

Do outro lado, o Paraguai teve uma trajetória de reviravolta na competição. A seleção iniciou sua campanha com uma derrota amarga de 5 a 0 para o Japão. No entanto, venceu Israel e Mali, garantindo assim a segunda colocação do Grupo D com seis pontos. Apesar do início difícil, os paraguaios se recuperaram e chegam à fase eliminatória em boa forma, confiando na experiência de Gatito Fernández debaixo do gol e na habilidade de Julio Enciso, no meio-campo.

