Onde assistir a CSA x Floresta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes se enfrentam pela terceira divisão do Campeonato Brasileiro; confira como aocmpanhar e outros detalhes

CSA e Floresta entram em campo neste domingo (14), às 19h (horário de Brasília), em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C 2024. A partida acontece no Estádio Rei Pelé e será transmitida pela Zapping, no streaming, através do canal 35. (veja a programação completa aqui).

Com a casa cheia, a torcida azulina espera empurrar o time para mais um triunfo e consolidar a sua posição na parte de cima da tabela. O CSA não perde desde o dia 3 de junho, quando foi derrotado pelo Volta Redonda fora de casa. De lá para cá, foram dois empates, contra São José e Botafogo-PB, além de três vitórias sobre Confiança, Figueirense e ABC, resultados que catapultaram o time para a 11ª colocação, com 14 pontos.

Do outro lado, o Floresta chega ao confronto buscando se afastar da zona de rebaixamento. A equipe cearense ocupa a 16ª posição, com 10 pontos, e precisa de uma vitória para respirar um pouco mais aliviado. Apesar da situação incômoda, o Verdão da Vila vem embalado por três vitórias nos últimos cinco jogos, mas ainda não conseguiu se livrar do Z4.

