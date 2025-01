Onde assistir a Criciúma x Santa Cruz ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

No Francisco Ferreira, equipes medem forças, neste domingo (12), pela segunda fase da competição; veja como acompanhar e outros detalhes

Criciuma e Santa Cruz se enfrentam na tarde deste domingo (12), às 17h (de Brasília), no Estádio Municipal Francisco Ferreira, em Bálsamo, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo no canal oficial do Paulistão, no Youtube (confira a programação completa).

O Criciúma chega à segunda fase com moral elevado e uma campanha impecável. Líder do Grupo 4 com 100% de aproveitamento, o Tigre venceu Capitão Poço, Rio Branco-ES e Mirassol, marcando 6 gols e sofrendo apenas 2. A consistência defensiva e o ataque eficiente fazem do time catarinense um dos favoritos para avançar, consolidando.

Por outro lado, o Santa Cruz busca surpreender após uma campanha de altos e baixos na primeira fase. O time pernambucano começou goleando o Força e Luz, mas caiu diante do Operário na segunda rodada e empatou sem gols com o Tanabi no encerramento da etapa. Classificado na vice-liderança do Grupo 3, com apenas 4 pontos, o Santa precisará ajustar seu desempenho para superar o Criciúma e seguir vivo no torneio.