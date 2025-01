Onde assistir a Botafogo x Maricá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (11), pela primeira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Maricá se enfrentam na tarde deste sábado (11), às 16h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela primeira rodada do Campeonato Carioca 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Canal Goat, no streaming (confira a programação completa).

Depois de fazer um 2024 memorável, o Botafogo inicia a temporada com incertezas, já que vários jogadores deixaram a equipe, além do clube ainda não ter anunciado o seu novo treinador, após a saída de Artur Jorge.

Do outro lado, o Maricá disputa pela primeira vez em sua história a primeira divisão do Campeonato Carioca. Fundado em 2017, o clube tem como principal missão se manter na elite estadual.