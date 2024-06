Onde assistir a Benin x Nigéria ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias da África para a Copa de 2026

Equipes se confrontam nesta segunda-feira (10), pela quarta rodada das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo; confira como acompanhar

Benin e Nigéria entram em campo nesta segunda-feira (10), às 13h (horário de Brasília), em confronto válido pela quarta rodada do Grupo C das Eliminatórias da África para a Copa do Mundo de 2026. O jogo será realizado no Estádio Félix Houphouët-Boigny e será transmitido pelo FIFA+, no streaming. (veja a programação completa aqui).

Do lado da casa, os "Esquilos Verdes" do Benin se apresentam com confiança renovada, impulsionados pela significativa vitória sobre Ruanda na rodada anterior. Encerrando um jejum de 16 jogos sem triunfos, que se estendia desde março de 2022, quando golearam a Libéria por 4 a 0 em um jogo amistoso, a equipe liderada pelo alemão Gernot Rohr, está ciente da necessidade de outra vitória para se manter na disputa pela classificação. Atualmente, o Benin ocupa a terceira colocação do grupo com quatro pontos, em uma situação onde cada jogo se torna decisivo, já que a realidade do grupo é tumultuada pela proximidade na tabela: com os mesmos 4 pontos, Ruanda ocupa a vice-liderança, enquanto Lesoto lidera com 5 pontos, transformando cada confronto em uma verdadeira batalha pela classificação.

Já do outro lado, a Nigéria enfrenta instabilidade. A vice-campeã da Copa das Nações Africanas ainda não venceu nas Eliminatórias, somando apenas três empates em três jogos. Essa sequência de resultados deixou a equipe na quinta colocação do grupo, numa posição desafiadora que exige urgentemente a conquista de três pontos para reverter o curso das Eliminatórias.

