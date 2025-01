Equipes se enfrentam neste sábado (4), pela primeira rodada do grupo 16; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Sergipe se enfrentam neste sábado (04), às 17h (de Brasília), na Arena Capivari, pela primeira rodada do grupo 16 da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo do do Youtube da FPF, na internet (confira a programação completa).

O Tricolor baiano entra em campo buscando o título inédito da Copinha, enquanto o Sergipe quer surpreender o tradicional adversário. As outras equipes do grupo 16 são Capivariano e Madureira.