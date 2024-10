Omar Marmoush: quem é o "novo Mohamed Salah" que está ofuscando Harry Kane na Bundesliga

O United ainda precisa de um goleador genuíno e dinâmico, mas não estão sozinhos na admiração pela estrela do Eintracht Frankfurt

Se há algo que o Manchester United adora fazer atualmente, é jogar milhões de libras no vazio em troca de jogadores que não balançam as redes o suficiente. Nos últimos dois verões eruopeus, eles gastaram enormes quantias com o Atalanta por Rasmus Hojlund e com o Bologna por Joshua Zirkzee, mas ainda não colheram os frutos desses investimentos.

A história recente do futebol continua mostrando que as compras mais caras para o ataque nem sempre são as mais bem-sucedidas. Há melhores oportunidades no mercado, jogadores prontos para explodir e alcançar o estrelato. E isso nos leva à nova sensação do momento, Omar Marmoush, do Eintracht Frankfurt. O atacante egípcio já era bem respeitado na Bundesliga há um tempo, mas sua forma em 2024 o colocou em um patamar completamente diferente.

O United não é o único interessado em Marmoush, já que o Liverpool tem sido apontado como um possível destino, seja como substituto ou parceiro de seu compatriota Mohamed Salah, e o Arsenal também está na disputa. Independentemente de onde ele acabar, Marmoush será uma grande atração.

O Eintracht teria avaliado Marmoush em modestos €30 milhões de euros. No mercado atual, ainda seria possível lucrar com ele, caso a transferência não saísse como esperado.

Mas há poucas razões para acreditar que Marmoush não será um sucesso nas próximas temporadas, especialmente com seus melhores anos ainda pela frente. A GOAL investigou mais a fundo a recente ascensão do atacante.