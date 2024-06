Oitavas de final da Libertadores 2024: quando é o sorteio, os potes de cada time e mais

Descubra os detalhes do sorteio que determinará o destino das equipes em busca da Glória Eterna

A fase de grupos da Libertadores 2024 chega ao fim com 15 dos 16 classificados para as oitavas de final já definidos. A última vaga será disputada entre Grêmio e Huachipato, com o confronto direto adiado para o dia 4 de junho, devido às tragédias por enchentes no Rio Grande do Sul.

O grande destaque da fase de grupos foi a classificação de seis times brasileiros: Atlético-MG, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e São Paulo. Juntam-se a eles equipes tradicionais da América do Sul como River Plate, Peñarol, Colo-Colo e Nacional. Os confrontos serão conhecidos na segunda-feira (03), em sorteio organizado pela Conmebol.