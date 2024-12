O Real Madrid já foi campeão mundial? Quantos títulos o clube espanhol tem do Mundial de Clubes ou da Copa Intercontinental?

A equipe espanhola tem 11 participações no torneio; veja os detalhes e títulos

O Real Madrid é amplamente reconhecido como o clube mais bem-sucedido na história dos Mundiais de Clubes. Ao longo das décadas, o time espanhol consolidou sua hegemonia na competição, participando em diferentes formatos que celebram os principais clubes do planeta.

A equipe começou sua trajetória em 1960 e 1966, nas duas primeiras edições do torneio, então chamado de Copa Intercontinental. Mais tarde, disputou a Copa Europeia/Sul-Americana, também conhecida como Copa Toyota, em 1998, 2000 e 2002.

No formato moderno do Mundial de Clubes, o Real Madrid continuou a brilhar, participando em 2014, 2016, 2017 e 2018, conquistando títulos que reforçaram sua reputação como gigante do futebol internacional. Em 2024, o time volta a disputar a nova Copa Intercontinental, realizada pela Fifa, enfretando Pachuca, do México, na decisão, além de disputar o Mundial de Clubes em 2025, nos Estados Unidos.

Independentemente da época ou do formato, o Real Madrid segue como um protagonista natural nas competições globais, acumulando histórias e momentos que o colocam no topo entre os maiores clubes do mundo. Pensando nisso, a GOAL te mostra o retrospecto do Real Madrid na história dos Mundiais de Clubes.