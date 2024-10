O que os candidatos à presidência do Flamengo pensam sobre o técnico Filipe Luís

Saiba se os nomes mais cotados planejam ter o treinador caso vençam as eleições

Perto do final do mandato do presidente Rodolfo Landim, o Flamengo fez mais uma troca de técnico. Saiu Tite e chegou Filipe Luís, para a sua primeira experiência comandando um time profissional. O Rubro-Negro assinou um acordo com o novo treinador até dezembro de 2025 e o tema gerou debate por conta das eleições, que acontecem em dezembro.

Como em janeiro o Flamengo terá um novo presidente, a GOAL traz a posição dos principais candidatos sobre o contrato de Filipe Luís, que entrará na próxima gestão do clube.