Nulo no São Paulo, James Rodriguez resgata posto de maestro da Colômbia na Copa América

O capitão da Colômbia e jogador do São Paulo está ressurgindo e pode trazer o segundo troféu da Copa América para sua seleção

Na Copa do Mundo de 2014, James Rodriguez surgiu como a grande estrela do futebol no mundo. Seu gol de voleio contra o Uruguai, que rendeu o prêmio de Gol do Torneio, conquistou o coração de muitos com suas habilidades brilhantes no Brasil.

Suas atuações de destaque renderam uma transferência lucrativa do Monaco para o Real Madrid. Após passagens pela Alemanha, Inglaterra, Qatar e Grécia, ele agora está de volta ao Brasil, jogando pelo São Paulo.

De volta como capitão de sua seleção nacional, Rodriguez é o rosto da Colômbia, líder e servindo de longa data os Cafeteros. Nesta que pode ser sua última Copa América, ele deixa tudo em campo para tentar conquistar seu primeiro troféu pela seleção.

A GOAL dá uma olhada em como o Golden Boy de uma geração, agora com 32 anos, está mais uma vez jogando no seu melhor antes da partida eliminatória da Colômbia nas semis contra o Uruguai, em Charlotte.

