As novas datas dos jogos adiados do Brasileirão 2024 e o calendário dos times gaúchos

Jogos serão realizados nas datas anteriormente previstas para abrigar a nona rodada da competição

A CBF definiu as novas datas dos jogos válidos pelas 7ª e 8ª rodadas do Brasileirão de 2024, que foram adiadas por causa da trágica enchente que assola o Rio Grande do Sul.

A opção tomada pela entidade foi de realizar tais partidas nas datas anteriormente reservadas para a 9ª rodada da competição, empurrando, desta forma, as rodadas adiantes mais para a frente.

Confira, abaixo, quando serão realizados os jogos das 7ª e 8ª rodadas do Brasileirão 2024 (sempre no horário de Brasília).

