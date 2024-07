Nova joia do Bahia tem multa rescisória de R$ 41 milhões para o futebol brasileiro

Atacante Ruan Pablo assinou o primeiro contrato profissional com o clube de Salvador nesta terça-feira (23), quando completou 16 anos

Nova joia do Bahia, o atacante Ruan Pablo terá multa de R$ 41,350 milhões para o futebol brasileiro, como soube a GOAL. O valor está determinado no contrato do jovem, que completou 16 anos nesta terça-feira (23).

A cláusula indenizatória do atleta para o futebol do exterior é de € 200 milhões (R$ 1,214 bilhão na cotação atual), conforme já antecipado pela imprensa. O valor é uma forma de protegê-lo de potenciais interessados de fora do país.

O contrato do atleta terá três anos de duração, até 23 de julho de 2027. O jogador é representado por Luiz Portela, da Cacau Assessoria Esportiva, e Paulo Pitombeira, da Talents Sports.

