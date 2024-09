Os nomes oferecidos ao Flamengo para substituir Pedro no ataque

Sem o centroavante, que fica fora por quase um ano, outros atacantes aparecem na mira do Mengão

Depois da lesão de Pedro, que ficará quase um ano afastado dos gramados, o Flamengo vasculha o mercado em busca de uma opção. Com a janela de transferências fechada, o time Rubro-Negro só poderá contratar jogadores que ficaram livres antes do fechamento da mesma.

Pouco tempo depois de confirmada a grave lesão de Pedro, o Flamengo iniciou contato com empresários do mundo da bola com o intuito de levantar os nomes disponíveis. Muitos jogadores foram oferecidos, e a GOAL traz um panorama da situação.