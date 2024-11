Neymar, Kevin De Bruyne e Antoine Griezmann podem seguir Lionel Messi em transferências de impacto à MLS?

Essas transferências de grandes nomes fazem sentido para os clubes da MLS? E algum desses jogadores poderia causar um impacto semelhante ao de Messi?

A chegada de Lionel Messi ao Inter Miami em julho de 2023 revolucionou a MLS. O argentino, campeão da Copa do Mundo de 2022 e a caminho de seu oitavo prêmio de Bola de Ouro, desencadeou um movimento sem precedentes na liga.

Embora Messi tenha sido a transferência mais impactante, outros ícones vieram antes dele: David Beckham, Thierry Henry, Didier Drogba, Frank Lampard e David Villa, entre outros, também deixaram sua marca na MLS. No entanto, o sucesso de Messi elevou a liga a um novo patamar. Ele não apenas levou o Inter Miami a títulos inéditos, como a Leagues Cup de 2023 e o Supporters' Shield de 2024, como atingiu a melhor campanha da fase regular. Mesmo com a eliminação precoce nos playoffs, seu impacto foi visível no aumento recorde de público, no crescimento das transmissões de jogos e no interesse geral pela liga.

Entretanto, nem todas as contratações de estrelas europeias tiveram sucesso na MLS. Jogadores como Xherdan Shaqiri, Andrea Pirlo, Steven Gerrard, Ruud Gullit e Rafa Márquez foram aquisições frustrantes, destacando os riscos de trazer talentos consagrados na Europa para os EUA. Em 2024, por exemplo, Olivier Giroud teve um começo apagado no LAFC, e Marco Reus ainda não conquistou seu lugar no time titular do LA Galaxy.

À medida que 2025 se aproxima, as diretorias da liga estão cada vez mais cautelosas em relação à contratação de estrelas europeias. Entre os nomes cogitados para uma possível transferência à MLS estão Kevin De Bruyne, Neymar e Antoine Griezmann, cada um com seu histórico e talento inegável. Mas faz sentido para a MLS investir nesses jogadores? E algum deles poderia reproduzir o impacto de Messi?

As especulações são intensas: Neymar comprou uma casa na Flórida recentemente; o agente de De Bruyne já manteve conversas com o San Diego FC, a nova franquia que estreia em 2025; e tanto ele quanto Neymar ficam sem contrato no final da temporada 2024/25. Griezmann, por sua vez, é fã declarado dos esportes americanos e já manifestou o desejo de encerrar sua carreira nos EUA.

Agora, resta saber: qual desses jogadores seria o encaixe ideal? E quais seriam os riscos? Vamos explorar os prós e contras de cada um em uma possível chegada à MLS.