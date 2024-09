Por que Neymar é desfalque do Brasil contra Equador e Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026?

Atacante segue indisponível para entrar em campo e ainda não terá seu primeiro jogo sob o comando de Dorival Júnior na seleção

A seleção brasileira se prepara para os dois primeiros jogos do técnico Dorival Júnior pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, valendo a sétima e a oitava rodada da competição. O primeiro, contra o Equador, acontece nesta sexta-feira (6), às 22h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba. O segundo, contra o Paraguai, na próxima terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Defensores del Chaco, na casa do rival.

Porém, o treinador seguirá tendo o mesmo desfalque dos jogos em que esteve à frente da equipe, durante a Copa América e os amistosos de março e junho: Neymar Jr.

Entenda, abaixo, porque o camisa 10 da seleção não entra em campo desde outubro do ano passado e quando ele deve voltar a atuar.

