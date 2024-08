Após negativas de Alex Sandro e Mario Rui, São Paulo se frustra com reforços para a lateral

Diretoria tentou as contratações de dois veteranos para a posição, mas vê a busca por atletas para a lateral esquerda fracassar no mercado da bola

O São Paulo se frustrou na busca por lateral esquerdo neste mercado da bola. A diretoria tentou as contratações de Alex Sandro, que se acertou com o Flamengo, e Mário Rui, que não conseguiu se desvencilhar do contrato com o Napoli. Agora, o clube entende que será difícil buscar um atleta para a função nesta janela de transferências, como soube a GOAL.

Desde o início de 2024, a gestão de Julio Casares está à procura de um lateral esquerdo, sobretudo após a ida de Caio Paulista para o Palmeiras. A cúpula, no entanto, não conseguiu encontrar um jogador para a função até o momento.

O São Paulo tem apenas um atleta à disposição para a lateral esquerda no elenco comandado por Luiz Zubeldía. Welington é o titular da posição. O reserva, Patryck Lanza, se recupera de uma fratura na clavícula e não tem previsão para retorno aos gramados.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!