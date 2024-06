Camisa 10 pode perder o restante da Euro após se chocar com defensor no final do jogo; Griezmann também lesiona o rosto

A vitória da França na estreia da Eurocopa 2024, contra a Áustria, veio com muito suor - e um pouco de sangue. Durante a vitória por 1 a 0, a seleção de Didier Deschamps sofreu duas baixas por contas de pancadas no rosto - Antoine Griezmann e Kylian Mbappé. Abaixo, a GOAL esmiúça a situação de ambos os atletas... Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!