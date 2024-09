Os milhões em dinheiro que o Palmeiras ganha com gols de Endrick no Real Madrid

Verdão vê seu caixa aumentar a cada gol da joia no clube merengue; confira valores

A transferência de Endrick do Palmeiras para o Real Madrid foi uma das mais comentadas no futebol mundial, e não apenas pelo valor inicial de 35 milhões de euros (R$ 213,3 milhões). A negociação inclui cláusulas que podem elevar esse montante a 72 milhões de euros, cerca de R$ 439 milhoes de reais na cotação atual, com bônus significativos por desempenho do jovem atacante.

João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras, revelou ao programa El Chiringuito que, a cada cinco gols marcados por Endrick com a camisa do Real Madrid, o clube paulista embolsará 1,5 milhão de euros, o que equivale a aproximadamente R$ 7,8 milhões.