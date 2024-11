Mike Tyson x Jake Paul: horário, onde assistir, card, valores de premiação, como assinar e outros detalhes do evento de boxe

Mike Tyson, ex-campeão mundial dos pesados, enfrenta Jake Paul, youtuber que já venceu Anderson Silva, em Arlington, Texas

Esta sexta-feira (15) promete agitar os ringues de Arlington, no Texas, com um evento de boxe que atrai os olhares do mundo todo. A tão esperada luta entre o ex-campeão mundial dos pesos pesados, Mike Tyson, e o youtuber Jake Paul marca o confronto entre duas gerações.

Tyson, lenda do boxe aos 58 anos, enfrentará Paul, 31 anos mais jovem, conhecido por sua ascensão no ringue após vitórias sobre grandes nomes do esporte, como o brasileiro Anderson Silva.

Além da luta principal, o evento contará com outros combates empolgantes, incluindo o de Whindersson Nunes. Transmitido ao vivo pela Netflix, as lutas prometem ser históricas, com disputas por três cinturões importantes, incluindo os de Katie Taylor e Amanda Serrano.

A GOAL está de volta para te contar tudo sobre a luta principal e os cards da noite.