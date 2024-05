Os convocados do México para a Copa América: os jogadores chamados para a edição 2024

A seleção mexicana inicia a competição nos EUA com as expectativas nas alturas, mas será que eles chegarão perto de alcançá-las?

A Federação Mexicana de Futebol (FMF) divulgou a pré-lista de convocados para a disputa da Copa América 2024, em junho. O técnico Jaime Lozano anunciou 31 jogadores que disputarão os amistosos que a seleção fará, contra Bolívia, Uruguai e Brasil, antes da competição, quando fechará a lista com até 26 nomes. Os jogos servem de preparação para o torneio nos Estados Unidos.

Se há algo que você precisa saber sobre a seleção mexicana é que grandes expectativas precedem tudo o que fazem. Não importa a competição, o desempenho, a situação - se houver um jogo a ser disputado, aqueles que apoiam o El Tri esperam que vença. Essas expectativas nem sempre são realistas, mas são sempre reais. Não há como evitá-los. Essa é a situação que o técnico Jaime Lozano enfrenta antes da Copa América.

O México, porém, não está entre os favoritos para vencer nos Estados Unidos. Ainda existe uma aura de caos desde a Copa do Mundo de 2022. Apenas no talento, El Tri também não está entre os três ou quatro melhores times desta competição. Mas quem fará parte da seleção do México para a Copa América?

