Meio-campista do Porto é oferecido ao Corinthians

Jogador de 26 anos está à procura de um novo clube e foi sugerido ao Timão no mercado da bola; António Oliveira conhece trabalho do atleta

O meio-campista André Franco, que pertence ao Porto, de Portugal, foi oferecido ao Corinthians no mercado da bola, como soube a GOAL. Os agentes do atleta estabeleceram contato com o executivo de futebol do clube, Fabinho Soldado, a fim de levá-lo ao Parque São Jorge na próxima janela de transferências.

Ainda não há uma definição sobre o futuro do jogador de 26 anos. A situação foi discutida com o técnico António Oliveira, que considera uma contratação possível. No entanto, não houve avanço nas tratativas.

Os representantes de André Franco autorizaram um intermediário a conversar com outros clubes do futebol brasileiro, à exceção do Corinthians. Houve tentativa também de levá-lo a Cruzeiro e Flamengo, mas ambas não avançaram.

