Todas as medalhas que o Brasil ganhou nas Olimpíadas de Paris 2024

Confira todos os medalhistas brasileiros nesta edição dos Jogos Olímpicos

Um total de 274 atletas compõe a delegação do Brasil que rumou para as Olimpíadas de Paris 2024 em busca da consagração máxima do esporte.

No entanto, diante da altíssima competitividade, é natural que apenas uma pequena parcela deste total volte para casa carregando uma medalha no peito.

Uma medalha é sempre emocionante e histórico. Abaixo, listamos todos os medalhistas do país nesta edição dos Jogos Olímpicos...

