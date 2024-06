Matheus Henrique segue com futuro indefinido; Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio e São Paulo aguardam

Jogador ainda não ouviu o que o Sassuolo pretende para liberá-lo no mercado da bola; estafe do atleta pretende viajar à Europa nos próximos dias

O representante de Matheus Henrique programa uma viagem à Europa nos próximos dias para discutir o futuro do jogador. A ideia é ouvir do Sassuolo, da Itália, quais as pretensões com o atleta de 26 anos para a próxima temporada. O clube foi rebaixado e está sem diretor esportivo desde o encerramento do Campeonato Italiano. A expectativa é que ele seja negociado, como soube a GOAL.

Em que pese a perspectiva de saída do defensor, ainda não há uma definição sobre os moldes de uma transferência. O atleta, contudo, cogita uma mudança em definitivo. Há quatro brasileiros interessados em contratá-lo: Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio e São Paulo. Os clubes ainda não apresentaram propostas, mas todos colheram informações sobre o meio-campista.

Há ainda clubes da Europa monitorando a situação do jogador no Sassuolo. Até janeiro deste ano, o Napoli era um dos interessados em contar com o volante no mercado da bola, mas havia a possibilidade de renovação do contrato, o que impediu um acordo imediato. Agora, os napolitanos ainda não retomaram as conversas pela contratação do atleta.

