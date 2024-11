Martin Odegaard, William Saliba e as 10 melhores contratações da era Edu Gaspar no Arsenal

O ex-meio-campista decidiu deixar o cargo, encerrando uma trajetória de cinco anos na gestão dos Gunners

Houve um tempo em que o Arsenal parecia estar preso em um ciclo sem fim de problemas. O clube era alvo constante de piadas, especialmente no que dizia respeito a transferências e montagem de elenco. No verão europeu de 2021, Gary Neville fez uma crítica que ressoou bastante: "Não sei qual é o plano no Arsenal. As contratações têm sido realmente ruins. Não entendo a estratégia nem a direção que estão tomando com o time."

Mas, graças ao trabalho do técnico Mikel Arteta e do diretor esportivo Edu Gaspar, que voltou ao norte de Londres como diretor técnico em 2019, essa visão ficou no passado. Infelizmente, a dupla responsável pela transformação do Arsenal está se desfazendo.

Foi anunciado nesta segunda-feira que Edu está deixando seu cargo no Emirates Stadium, encerrando um importante capítulo na história recente dos Gunners. O atual elenco, preparado para competir na Premier League e na Champions League, reflete fortemente a visão do brasileiro. Edu, que fez parte dos Invencíveis como jogador, tem a chance de se tornar uma figura lendária se este núcleo do Arsenal conquistar um grande título.

A GOAL revisitou os arquivos e classificou as 10 melhores contratações realizadas sob a liderança de Edu: