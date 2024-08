Por que Marta é reserva da seleção brasileira na final da Olimpíada contra os EUA?

Entenda por que a craque foi escalada no banco de reservas para a decisão pela medalha de ouro em Paris

O Brasil está escalado para disputar a medalha de ouro no futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris, neste sábado (10). E o grande destaque das opções do técnico Arthur Elias foi a de colocar Marta no banco de reservas.

A bola rola às 12h (de Brasília) no Parque dos Príncipes, em Paris.

Abaixo, a GOAL te dá todos os detalhes da decisão e explica o que pode ter passado na cabeça do técnico...

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!