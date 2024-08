Marta vai ser desfalque da seleção brasileira por suspensão contra a Espanha na semifinal do futebol feminino das Olimpíadas de Paris?

Camisa 10 do Brasil pegou gancho do Comitê Disciplinar da FIFA e será baixa para a partida contra as atuais campeãs mundiais

A seleção brasileira feminina enfrenta um desafio inesperado em sua jornada nas Olimpíadas de Paris. Marta, principal nome do Brasil, foi suspensa por dois jogos após uma decisão do Comitê Disciplinar da FIFA, o que, a princípio, deixará a atacante fora da semifinal contra a Espanha, que acontece nesta terça-feira (06). A decisão foi anunciada no último sábado, 3 de agosto de 2024, e a CBF tenta efeito suspensivo. Na sequência, a GOAL fornece mais detalhes do caso... Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola! Mais artigos abaixo