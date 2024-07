Por onde anda Mario Balotelli?

Aos 33 anos, atacante italiano passou a ser especulado para atuar no Corinthians, pelo futebol brasileiro

Mario Balotelli era visto como um dos melhores atacantes jovens de todo o mundo, e também é famoso pelo seu forte temperamento, envolvendo-se em várias discussões dentro de campo e polêmicas fora dele. Diversas delas podem ser utilizadas para identificar acontecimentos na conturbada vida do atacante de 33 anos, que agora é especulado para atuar no Corinthians, no futebol brasileiro, conforme divulgou o UOL.

Abiaxo, a GOAL mostra por onde anda o atacante italiano.