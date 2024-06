Marco Reus, o craque mais azarado da Europa, merecia um final de conto de fadas com o Borussia Dortmund na Champions League

Atormentado por lesões, atacante tinha a chance de encerrar sua carreira no time de coração levantando o principal troféu da Europa

Marco Reus admite abertamente que houve momentos em que pensou em deixar o Borussia Dortmund. Clubes como Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Milan, Paris Saint-Germain, Manchester City, Manchester United, Liverpool - quase toda a elite europeia - tentou a sua contratação em algum momento. "Mas, no final," explicou Reus, "sempre escolhi o meu clube." Por quê? Porque o Dortmund é a sua casa. "O meu lugar é aqui", afirmou.

Houve quem questionasse a sua ambição, mas Reus permaneceu firme na crença de que poderia realizar os seus sonhos em Dortmund. "Quero muito ganhar a Bundesliga com este clube", confessou em 2019. "Quero estar novamente na final da Champions League."

Infelizmente, as suas esperanças de conquistar finalmente o título alemão foram frustradas em circunstâncias desoladoras no ano passado, com o Dortmund sofrendo um colapso devastador no último jogo. Assim como a possibilidade de título da Champions League 2023/24, que acabou vencida pelo Real Madrid.

Como esperado, Reus não foi titular na decisão. Verdade seja dita, não havia garantia alguma de tempo de jogo. Mas a mera perspectiva de estar envolvido na final da Liga dos Campeões, aos 35 anos, depois de mais lesões do que a maioria dos jogadores poderia suportar, já era motivo de celebração.

