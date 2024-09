Se cuida, Cristiano Ronaldo! Mais jogos de Champions League é ótima notícia para Erling Haaland bater recorde de gols

Norueguês continua em forma absurda com o Manchester City - e agora tem ainda mais chances de se tornar o maior artilheiro da história do torneio

Erling Haaland adora o hino da Champions League. Quando ele começou a se destacar na principal competição da Europa, ainda com o RB Salzburg, marcando um hat-trick logo em seu primeiro jogo, contra o Genk, e depois balançando as redes contra o Liverpool em Anfield, ele postou um vídeo dirigindo e ouvindo a música tão reconhecida.

Enquanto estava no Borussia Dortmund, onde a história de amor de Haaland com a competição continuou, ele chegou a revelar que o hino era o alarme do seu celular. Em sua apresentação oficial no Manchester City, ele admitiu que não havia mudado de toque.

Bem, agora ele pode ter que mudar. A Champions foi reformulada, e o mesmo aconteceu com o hino -- para celebrar o novo formato, há uma nova e refinada versão do tema.

A nova versão, assim como o novo formato, incomodou muita gente. Mas Haaland dificilmente reclamaria da nova melodia, que manteve a mesma toada da tradicional.

Aliás, outra coisa que também não deve ter desagradado o norueguês é o novo formato. Até porque agora ele terá mais jogos para brilhar e mais chances para se aproximar de Cristiano Ronaldo como o maior artilheiro de todos os tempos.

