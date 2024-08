Os maiores medalhistas do Brasil na história das Olimpíadas

Com mais quatro medalhas conquistadas nas Olimpíadas de Paris, Rebeca Andrade se isolou na lista de maiores medalhistas do país; veja

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 estão a todo vapor, trazendo a chance de incluir mais brasileiros no histórico quadro de medalhas do maior evento esportivo do mundo.

Rebeca Andrade é a maior ginasta da história do Brasil e a maior medalhista olímpica do país. Primeira a conquistar uma medalha de ouro olímpica no esporte pelo Brasil (no salto, em Tóquio 2020), ela coleciona conquistas em Jogos Olímpicos. Em Paris 2024, Rebeca alcançou inéditas medalhas de bronze por equipes para países, prata em salto sobre a mesa e individual geral e ouro no solo.

Outro destaque é Robert Scheidt. Ele é o segundo maior atleta brasileiro em Olimpíadas e vem da Vela. Scheidt disputou sete jogos olímpicos, ganhando cinco medalhas: duas de ouro (Atlanta-1996 e Atenas-2004), duas de prata (Sydney-2000 e Pequim-2008) e uma de bronze (Londres-2012).

Torben Grael participou de seis Olimpíadas e só não subiu ao pódio em 1992. Ele conquistou dois ouros ao lado de Marcelo Ferreira (Atlanta-1996 e Atenas-2004), além de uma medalha de prata (Los Angeles-1984) e duas de bronze (Seul-1988 e Sydney-2000). Além dele, Serginho, apelidado de Escadinha, é considerado um dos maiores atletas da história do esporte brasileiro. Ele conquistou quatro medalhas olímpicas ao lado dos companheiros do vôlei masculino: dois ouros (Atenas-2004 e Rio de Janeiro-2016) e duas pratas (Pequim-2008 e Londres-2012).

Completando o ranking, Isaquias Queiroz conquistou uma medalha de ouro (Tóquio-2020), duas de prata (Rio de Janeiro-2016, em duas categorias diferentes) e uma de bronze (Rio de Janeiro-2016). Por fim, Gustavo França Borges participou de quatro Jogos Olímpicos, conquistando duas medalhas de prata (Barcelona-1992 e Atlanta-1996) e duas de bronze (Atlanta-1996 e Sydney-2000).

A GOAL apresenta a lista atualizada dos maiores medalhistas olímpicos brasileiros, considerando a quantidade de medalhas dos atletas.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!