As maiores goleadas da história da Eurocopa

A GOAL te mostra a lista das maiores vitórias da história do torneio, que agora é realizado na Alemanha

Boa parte das melhores seleções do futebol mundial tomam a cena neste meio de ano, na Alemanha. A Eurocopa é sempre um espetáculo técnico, com alguns dos maiores craques do mundo desfilando em seus gramados.

E se há craques, é claro que também estamos falando de grandes artilheiros. Nem precisamos ir muito longe - só nesta edição, teremos Harry Kane, Kylian Mbappé, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo...

Com tantos goleadores, impossível não pensar em goleadas. Várias são icônicas - como a da final de 2012, aplicada pela Espanha sobre a Itália, e a mais recente, na abertura desta Euro 2024, entre Alemanha e Escócia -, mas há outras ainda mais acachapantes.

Abaixo, portanto, a GOAL faz um ranking das maiores vitórias da história das Euros...

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!