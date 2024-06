Má fase no Fluminense incomoda, e diretoria liga sinal de alerta com Fernando Diniz

Apesar de ter renovado recentemente até o fim de 2025, técnico começa a ficar ameaçado em virtude dos consecutivos maus resultados

Em péssimo momento no Campeonato Brasileiro, a diretoria do Fluminense ligou o sinal de alerta com o trabalho do técnico Fernando Diniz. Segundo soube a GOAL, Mário Bittencourt, presidente do clube, entende que não é o momento de demitir o treinador campeão da Copa Libertadores, mas já admite que não há mais margem para erros.

Ainda segundo soube a reportagem, o time carioca teve uma série de reuniões após o revés contra o Atlético-GO para debater a situação da equipe. Vale ressaltar que Diniz renovou recentemente com o Fluminense até o final de 2025.