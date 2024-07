Quem é Luis de La Fuente, técnico da Espanha campeão da Eurocopa 2024?

Treinador passou por toda a categoria de base até assumir a seleção principal espanhola

Aos 63 anos, Luis de La Fuente foi o responsável por trazer o quarto título da Eurocopa para a Espanha. Pouco conhecido do público geral, mas com mais de uma década de experiência nas categorias de base e uma identidade futebolística moldada no Athletic Bilbao, o treinador foi escolhido para conduzir o projeto de La Roja neste ciclo.

Escolhido após uma votação interna da direção, Luis foi anunciado como alguém que conhece "o presente e o futuro do futebol espanhol". De la Fuente não chegou ao cargo com a mesma bagagem no futebol profissional que alguns de seus antecessores, como Luis Enrique, Vicente Del Bosque ou Luis Aragonés, nem teve uma carreira de "jogador de seleção" como o ex-interino Fernando Hierro. Sua ascensão na federação deve-se principalmente ao sucesso com as seleções de base.

Ele assumiu a sub-19 em 2013 e venceu o Campeonato Europeu em 2015. Em 2018, conquistou os Jogos Mediterrâneos com a sub-18 e, no mesmo ano, subiu para o time sub-21, onde em 2019 venceu a Eurocopa. De la Fuente também levou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, quando a Espanha foi derrotada na final pelo Brasil.

