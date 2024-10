A lista de dispensas do Palmeiras para o fim do ano e a temporada 2025: jogadores que vão sair e que ficam sem contrato

Clube pretende se livrar de alguns jogadores para a próxima temporada; veja quem deve deixar a Academia de Futebol a partir do próximo ano

O Palmeiras ainda segue vivo na disputa do Campeonato Brasileiro. Os paulistas sonham com o tricampeonato consecutivo do torneio em 2024, mas já pensam na formatação do elenco para o próximo ano. E há a possibilidade de saídas no plantel comandado por Abel Ferreira.

Os dois jogadores com contrato encerrando — o goleiro Marcelo Lomba e o lateral direito Marcos Rocha — têm tudo certo para renovações até dezembro de 2025. Não há outros atletas que pertençam ao Palmeiras com vínculo próximo do fim. Em que pese isso, alguns nomes podem sair a partir de janeiro do ano seguinte.

O atacante Lázaro, que está emprestado pelo Almería, da Espanha, ainda tem situação indefinida. O Palmeiras pode mantê-lo no clube até julho de 2025 se desembolsar R$ 3 milhões para a prorrogação do empréstimo.