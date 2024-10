A lista de dispensas do Cruzeiro para o fim do ano e a temporada 2025: jogadores que vão sair e que ficam sem contrato

Clube pretende se livrar de alguns atletas para a próxima temporada; veja quem deve deixar a Toca da Raposa II a partir do próximo ano

O Cruzeiro mantém toda a cautela ao abordar as saídas do elenco comandado por Fernando Diniz, sobretudo por ser semifinalista da Copa Sul-Americana e ainda estar na disputa do Brasileirão. No entanto, se prepara para liberar atletas na próxima janela de transferências, especialmente os que estão em fim de contrato.

Wesley Gasolina e Rafa Silva têm vínculos curtos com o Cruzeiro, até dezembro de 2024. Lucas Silva e Ramiro renovarão automaticamente, por causa de cláusulas nos respectivos contratos. Ambos teriam que estender a permanência no clube em caso de metas atingidas na atual temporada.

A diretoria, contudo, não deseja ficar com nem um dos quatro jogadores. E ainda há outros nomes que estão fora dos planos para a temporada seguinte, sobretudo jogadores que defendem o Cruzeiro por empréstimo. Veja a lista de quem deve sair do Cruzeiro: