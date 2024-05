A lista de dispensas do Barcelona para a temporada 2024/25

Confira quem pode deixar os gigantes da Catalunha nesta janela de transferências de meio de 2024

Mais uma temporada 'caótica' para o Barcelona? Bom, não exatamente. Apesar da reta final de campanha para baixo, em meio à eliminação em casa nas quartas de final da Liga dos Campeões, sofrendo uma goleada nas mãos do Paris Saint-Germain, e a um segundo lugar a mais de dez pontos de distância do Real Madrid na La Liga, o time pode se orgulhar de algumas boas sequências sob o comando de Xavi.

A situação do técnico nesta reta final de temporada, porém, é um dos momentos de destaque da temporada - pelos motivos errados, mais uma vez ressaltando a bagunça dos bastidores da equipe. O ex-meio-campista, porém, não é o único com futuro indefinido no Blaugrana, que - não é novidade - vive grande tensão financeira e precisa de fluxo em caixa nesta janela.

Abaixo, a GOAL te mostra quem deve deixar a camisa do Barça para a temporada 2024/25...

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!