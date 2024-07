Lionel Messi reencontra palco de aposentadoria pela seleção em busca de nova taça

Depois da final da Copa América Centenário, o 10 entendeu que seu ciclo estava terminado, mas voltou atrás em busca de revanche

A Copa América voltou aos Estados Unidos, com uma edição especial que incluiu seis representantes da CONCACAF, incluindo o país anfitrião. É a segunda vez que o torneio é realizado no país desde aquela memorável Copa América Centenário de 2016, que poderia ter marcado o fim da história de Lionel Messi com a Seleção Argentina.

Atualmente, a situação é muito diferente para o astro, que está estabelecido há quase 12 meses no país, como jogador do Inter Miami, na MLS. A nível nacional, ele conquistou três títulos em um ano e meio. No entanto, ainda ecoa aquela frase que foi como um golpe para o mundo do futebol nos vestiários do estádio para onde ele retornou quase oito anos depois, ironicamente enfrentando o mesmo adversário, mas desta vez com uma vitória comemorada.