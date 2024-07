Lionel Messi, Pep Guardiola, Neymar e os nomes mais famosos do futebol masculino que conquistaram o ouro nas Olimpíadas

Julián Álvarez e Achraf Hakimi estão entre os que buscam o ouro em Paris 2024, buscando seguir os passos de algumas estrelas

Embora o torneio de futebol masculino nos Jogos Olímpicos seja uma competição sub-23, isso jamais impediu que muitos dos nomes mais reconhecidos do esporte ganhassem a medalha de ouro olímpica ao longo dos anos. De Pep Guardiola a Lionel Messi, muitos triunfaram no maior evento esportivo do mundo, seja na juventude ou com mais experiência, como um dos três jogadores acima de 23 anos permitidos a competir.

O prestígio que os Jogos Olímpicos carregam é enorme, como evidenciado por estrelas como Kylian Mbappé, que demonstram grande entusiasmo em participar, embora os clubes do astro francês geralmente não compartilhem esse entusiasmo devido ao esforço extra que isso implicaria para ele. Dado seu formato sub-23, os Jogos podem oferecer um vislumbre da próxima geração e, por sua vez, dos países que podem se destacar nos próximos anos.

A equipe da Espanha que venceu a Euro 2024, por exemplo, contou com sete nomes do time que ganhou a medalha de prata olímpica em 2021. Mas quem são as estrelas do futebol que foram além e conquistaram a medalha de ouro olímpica?

