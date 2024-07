Léo Natel vai assinar por dois anos com o Santos; Corinthians mantém percentual

Atacante de 27 anos é esperado na Baixada Santista para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube local

O Santos chegou a um acordo com o atacante Léo Natel no mercado da bola, como soube a GOAL. O jogador já se prepara para assinar um vínculo de duas temporadas com o clube do litoral paulista, e o Corinthians, ex-time do atleta, manterá um percentual.

Alguns moldes do novo acordo ainda são discutidos pelas partes, mas o negócio deve ter 60% dos direitos econômicos ligados ao Santos, e o Corinthians mantendo 20%, conforme apurado pela GOAL. O próprio atleta deve manter o restante (20%).

A ida de Léo Natel ao Santos é um pedido do técnico Fábio Carille, que ainda quer jogadores que atuem pelos lados do campo no elenco que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

