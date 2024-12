Lembra do Domènec Torrent? Sucessor de Jorge Jesus no Flamengo e discípulo de Pep Guardiola busca a glória no México

Técnico espanhol revolucionou completamente o Atlético San Luis e vai os colocando na briga pelo primeiro título mexicano

Em 2019, o Atlético San Luis conquistou o acesso à Liga MX, sendo o último clube do extinto Ascenso MX a conseguir isso, antes de que fosse retirada das equipes da segunda divisão a possibilidade de subir para a elite mexicana. Durante sua trajetória na principal liga do país, o clube tem sido um tanto irregular, embora durante os trabalhos de André Jardine e Gustavo Leal as coisas tenham mudado, pois chegaram à fase final em várias ocasiões, para surpresa de muitos.

Agora sob o comando de Domènec Torrent, que chegou como um desconhecido ao futebol mexicano, mas que imediatamente impôs um estilo único ao time, demonstrando um jogo muito atraente em seu primeiro torneio, o que agora os coloca às portas de uma final.

Durante o Apertura 2024, Torrent teve o luxo de derrotar o poderoso Cruz Azul, assim como também vencer o bicampeão América, avançar diretamente para as quartas de final e eliminar o Tigres, uma das equipes mais ricas do México.

Mais artigos abaixo

O espanhol é discípulo de Pep Guardiola, considerado por muitos o melhor treinador da era moderna (e talvez da história), e pode estar apenas no início de sua revolução no Campeonato Mexicano.

Abaixo, a GOAL desmembra o caminho que Domènec Torrent fez até aqui na carreira.